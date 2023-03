Alman suomen kielen kurssilla ukrainalaiset pääsevät kiinni suomalaiseen arkeen

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on jatkunut jo yli vuoden. Suomeen on saapunut keväästä 2022 alkaen kymmeniätuhansia ukrainalaisia, jotka ovat paenneet kotimaansa sotaa.

– Vaasaan ukrainalaisia on tullut noin 800, sanoo Vaasan vastaanottokeskuksen johtaja Anna Kemi.

Vaasan kansalaisopisto Alma on tiiviisti mukana Ukrainasta paenneiden nuorten ja aikuisten kotouttamisessa opettamalla heille suomea.

Kurssit aloitettiin nopeasti keväällä 2022, ja ne jatkuvat edelleen.

– Toive suomen kielen opetuksen järjestämisestä tuli Vaasan kaupungilta ja sen tuella, sillä Almassa on vankkaa osaamista maahanmuuttajien kouluttamisesta, kertoo Vaasan opistojen johtava rehtori Sannasirkku Autio.

Kursseja vetää pieni ja tehokas opettajien ryhmä, johon kuuluvat Marika Boström, Sari Isokangas, Kati Källman ja Anja Sjöholm.

Tähän mennessä on toteutettu jo seitsemän opetuskokonaisuutta, joissa on ollut noin 90 osallistujaa. Kurssilaisten ikä vaihtelee 15 vuodesta 65 vuoteen, ja enemmistö on naisia.