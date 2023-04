Kaupallinen yhteistyö: Likinäköisyys kehittyy voimakkaimmin kouluiässä

Likinäköisyyden eli myopian esiintyvyys on viime vuosikymmeninä lisääntynyt voimakkaasti. Arvion mukaan noin puolet maailman väestöstä on likinäköisiä vuoteen 2050 mennessä. Likinäköisyys on silmän taittovika, jossa ihminen näkee hyvin lähelle, mutta heikosti kauas.

– Perinnöllisyys ja elämäntavat vaikuttavat sen kehittymiseen. Jos vanhemmat ovat vahvasti likinäköisiä, on suurempi riski, että sitä kehittyy myös lapselle, kertoo optometristi Henri Järvenpää vaasalaisesta Iris Optikko -liikkeestä.

Ulkona oleilun vähentymistä ja lähityöskentelyn lisääntymistä pidetään myopiaa lisäävinä tekijöinä. Nopeimmin likitaitteisuus kehittyy alakouluiässä.

– On tärkeää, että asiakkaat ja erityisesti lapsiasiakkaiden vanhemmat tunnistavat myopian haittavaikutukset ja keinot sen kehittymisen hidastamiseen. Mitä aikaisemmin taittovika todetaan, sitä paremmin sen etenemistä pystytään hidastamaan,optometristi Tarja Laukka Iris Optikolta painottaa.