Etusivu uusiksi!

VPS pelasi hyvin positiivisen kauden jalkapallon Veikkausliigassa. Moni tuomitsi heidät putoajaksi ennen kautta, mutta lopulta ei ollut kaukana, että Vepsu olisi pelannut jatkosarjaa kuuden parhaan joukossa.

Liian moni ottelu päättyi voiton sijaan tasapeliin tai tasapelin sijaan tappioksi. Sarjapaikan varmistaminen on vielä työn alla, ja voitto Ilveksestä Tampereella oli mainio alku haastajasarjassa.

HIFK on käytännössä varma putoaja, mutta jo seuraava ottelu FC Lahtea vastaan on se kuuluista kuuden pisteen ottelu. Voitto tästä, niin Lahti ei pääse enää mitenkään Vepsun ohi, ja sarjapaikka on varma.

Ai niin, ensi kausi on Vepsullekin se kuuluisa toinen kausi Liigassa nousun jälkeen, jos ja kun sarjapaikka säilyy. Koputetaan puuta.