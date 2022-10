Huuhkajat voittajina EM-lohkoarvonnoissa

Jalkapallon maajoukkueemme, Huuhkajat oli Kansojen liigan menestyksen jälkeen noussut ensimmäistä kertaa toiseen arvontakoriin, kun sunnuntaina jaettiin Euroopan maat kymmeneen lohkoon vuoden 2024 Saksan EM-kisoihin tähtäävissä karsinnoissa.

Suomi saa ensi vuoden maalis- ja marraskuun välillä pelattavissa karsinnoissa vastaansa ykköskorin Tanskan, korista kolme Slovenian sekä alemmista koreista Kazakstanin, Pohjois-Irlannin ja San Marinon.

Kymmenestä karsintalohkosta selviää Saksaan kaksi parasta, ja näiden lisäksi kolme joukkuetta lunastaa vielä jatkokarsinnoista kisalippunsa lopputurnaukseen.

Unelma lopputurnauksesta elää arvontatuloksen jälkeen vahvana. Tanska on lohkon suosikki, mutta muiden osalta on tasaista. Ristiin pelaamisia tulee, mutta San Marino on ainakin voitettava kahdesti.

Kesän 2021 kisat ovat olleet tähän asti ainoa kerta, kun miesten maajoukkue on pelannut EM-lopputurnauksessa.

Silloin Suomi voitti dramaattisessa avauspelissä Tanskan, mutta jäi lohkovaiheeseen hävittyään Pietarissa Venäjälle ja Belgialle.

Tanskaa vastaan käyty ottelu sisälsi kaikki draaman kaaret Tanskan huipputähden Christian Eriksenin sydänpysähdyksestä ottelun keskeytykseen ja odottelun jälkeen jatkamiseen. Joel Pohjanpalo teki Huuhkajien voittomaaliin. Mahtuupa ottelun loppuhetkiin Tanskan epäonnistunut rangaistuspotkukin.

Mahtavat karsinnat siis tiedossa. Maajoukkue on viime vuosina saanut hienon tuen kotiyleisöstä.

Veikkausliiga saatiin kärjen osalta valmiiksi ennen sunnuntaina pelattavaa viimeistä kierrosta.

Helsingin Jalkapalloklubi varmisti mestaruutensa vieraspelissä Valkeakosken Hakaa vastaan. Viimeisessä pelissä HJK pelaa enää kunniasta kotikentällään hopealle jäävää Kuopion Palloseuraa vastaan. Suomenmestaruuksia kestomenestyjä HJK:lla on jo 32. Veikkausliigan aikana näistä on tullut 16.

Alemmassa loppusarjassa Vaasan Palloseura on pelannut mahtavan syksyn. Raitapaidat ovat voittaneet kaikki neljä peliään. Kausi päättyy sunnuntaina Maarianhaminassa. Tasapelillä tai vierasvoitolla varmistetaan sarjan kahdeksas sija, jolla aukeaa paikka ylemmän loppusarjajoukkueiden kanssa pelattaviin europelikarsintoihin.