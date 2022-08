Isot pelit alkavat

Wasa Royals putosi viime kauden päätteeksi jenkkifutiksen I-divisioonaan, mutta on dominoinut sarjaa lähes miten tahtoo.

Vaasalaiset ovat jo varmistaneet divarin finaalipaikan runkosarjan päätteeksi. Jos joukkue vain tahtoo, niin kauden jälkeen paluu Vaahteraliigaan on lähes varma.

Vaasan Sportin kausi jääkiekkokaukalossa alkaa myös piakkoin, mutta toistaiseksi parin harjoitusottelun jälkeen on mahdoton sanoa joukkueen iskukyvystä mitään. Kausi on usein niin monivaiheinen, että vielä puolivälissä 60 ottelun mittaista kautta on moni asia avoimena.

Kotikaupungin pelaajia

Positiivista on, kuinka paikallisia ovat nämä kesäkauden joukkueet.

Sekä Mailattaret, VPS että Royals koostuvat pitkälle kotikaupungin pelaajista. Mitä ammattimaisemmaksi laji menee, sitä helpommin pitää ostaa vahvistuksia muualta, mutta lukuisat nimet ovat Vaasassa kasvaneet ja lajioppinsa saaneet.

Juniorityön merkitystä ei voi koskaan korostaa liikaa. Vaikka se syö resursseja, työtunteja ja hikeä, palkinto on usein tämä.

Etenkin nuoret, muistakaa aina kiittää huoltajia, joukkueenjohjia, valmentajia, ym. kaikesta pienestäkin asiasta. Oli se kengännauhojen vaihto tai vesipullon täyttäminen. Pienetkin kiitokset antavat monelle lisävirtaa siinä kiittämättömässä roolissa.