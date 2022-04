Järki nyt käteen

On täysi vitsi, että yhden viraston päteminen on tässäkin asiassa riesa kaikille. En ole yhtään opastettua museokierrosta katsomoon nähnyt, enkä tule näkemään.

Olikin lähes ihme, että katsomo ei palanut sopivasti ennen uuden stadionin rakennusta. Niin tapaa kummallisesti käydä Vaasassa, kuten Club25 tai raviradan katsomo.

Tuntuukin, että stadionia on suojeltu vain viraston tarpeellisuuden osoittamiseksi. On tietysti asioita, missä virasto on toiminut oikein, mutta maalaisjärkeä sen toiminnasta ei aina löydä. Olkoon katsomo millä tavalla vaan historiallinen, niin fakta on se, että katsomo on täysin turha ja käyttökelvoton rotisko, eikä kukaan sitä jää kaipamaan.

Kaukana ei olla siitä, että romahtamisvaaran takia voi koko kenttä mennä käyttökieltoon. Tätäkö me odotamme?