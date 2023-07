Junnufutis oikealla polulla

Vaasan lukuisilla jalkapalloviheriöillä ja tekonurmilla vietettiin viikonvaihteessa suuren urheilujuhlan tunnelmaa.

Wasa Footballcupista lienee lähes kaikilla muistoja, sillä turnausta on pelattu jo vuodesta 1988 alkaen.

Moni on pelannut itse ja nyt kannustaa jälkikasvuaan äitinä, isänä tai isovanhempana. Pelatut pelit ovat mukavia muistoja. Kirvelevät tappiotkin muuttuvat jossain kohtaa iloisiksi muistoiksi.

Junioriturnaus toi tänä vuonna Vaasaan 391 joukkuetta ja peräti 4 640 pelaajaa, jotka ratkoivat turnausvoitot 19:ssä eri sarjassa.

Vaasalaisessa juniorifutiksessa puhaltavat myötäiset tuulet. Tyttöfutisjoukkueet löivät keväällä hynttyyt yhteen yhteisen jalkapallopolun viemiseksi jopa naisten kansalliseen liigaan asti.

Nyt poikien puolella yritetään samanlaista seurojen välistä yhteistyötä. Tarkoituksena on rakentaa laadukas pelaajapolku motivoituneille ja tavoitteellisille Vaasan seudun junioreille.

Ideana on, että seurat jatkavat omaa toimintaansa nuoremmissa junioreissa, mutta iän kasvaessa on vanhemmilla ikäluokilla yhteistä harjoitus- ja joukkuetoimintaa. Näiden tavoitteena on löytää motivoituneille pelaajille oikea taso ja peliympäristö. Yhteistyössä ovat mukana samat joukkueet kuin tyttöfutiksen puolellakin: VPS, VPS Juniorit, FC Sport, BK-48, Iskmo-Jungsund BK, FC Kuffen, Solf IK ja Sundom IF.

Kyseisen pelaajapolun loppupäänä voi tällä hetkellä nähdä Vaasan Palloseuran, jonka A- ja B-pojat varmistivat kesäkuussa paikkansa ikäluokkiensa SM-sarjoihin. Seuran urheilujohtaja Janne Lindberg on syystä iloinen seuransa junioripuolen onnistumisista.

Vaasan Palloseuran juniorit on onnistunut vuosien saatossa kehittämään toimintansa kiitettävälle tasolle. Suomen Palloliiton laatujärjestelmässä VPS jatkaa korkeimmalla tasolla, jossa Vepsun lisäksi ovat HJK, Inter, Ilves, KuPS, SJK ja Honka.

VPS Junioreiden toiminnanjohtaja Joni Keturi on ollut mukana laatujärjestelmän pilottivaiheesta asti. Hänen mukaansa laatujärjestelmä on kehittänyt seuraa jokaisella osa-alueella. Se on tehnyt Vepsun junnuista turvallisemman seuran, jossa huomioidaan lasten ja nuorten kehittyminen.

Veikkausliigassa Palloseura on kääntänyt kurssinsa kahdella perättäisellä voitolla. Kotona kaatui Inter ja lauantaina kellistyi vieraspelissä sarjakärki Kuopion Palloseura.

Sarja jatkuu tiiviinä, sillä keskiviikkona kohdataan vieraissa Inter ja lauantaina Hietalahteen saapuu AC Oulu. Voittoputki jatkukoon!