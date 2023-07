Kaikki on Mailattarien käsissä

Naisten Superpesiksen runkosarjan loppu lähestyy kovaa vauhtia. Debyyttikausi toi Mailattarille viime vuonna hienosti paikan kahdeksan joukkueen pudotuspeleihin, ja joukkue sijoittui lopulta pääsarjassa sijalle seitsemän.

Kaikki on playoff-paikan suhteen omissa käsissä myös tällä kaudella.

Voi olla, että sinne päästäkseen Mailattaret tarvitsee vielä 2-4 pistettä jäljellä olevista viidestä pelistä. Hyvillä esityksillä joukkueella on mahdollisuus parantaa myös viime vuoden runkosarjan seitsemättä sijaa.

Urheilussa puhutaan silloin tällöin toisen kauden kirouksesta, mutta Mailattaret on pystynyt säilyttämään tasonsa, vaikka joukkue koki odotettua suurempia muutoksia viime vuoden jälkeen. Yksi iso syy tähän on se, että joukkueen valmennus- ja taustatiimi onnistuivat hyvin uusien pelaajien rekrytoinnissa.

Eniten odotin etenijäjokeri Siiri Leppäsen ja lukkari Veera Tyynelän kanssa Pöytyältä tulleelta Minttu Reunaselta, joka on vastannut huutoon olemalla vaihtolyöjänä sarjan eliittiä. Koppari Jasmiina Juntunen on hoitanut kakkoskärjen tehtävät mallikkaasti, ja on siinä sivussa lyönyt myös yllättävän paljon tärkeitä juoksuja.

Ella Mäkelän sisäpelivastuu on jäänyt odotettua pienemmäksi, mutta ulkopelissä Jyväskylässä useampaa mestaruutta juhlinut Mäkelä on ollut tärkeässä roolissa.

Viime kaudella Mailattarien runkosarjan juoksuista lähes kolme neljäsosaa lyönyt jokeriduo Henna Suominen–Julia Karlsson poistui joukkueesta, mutta Hyvinkäältä tullut Iina Valkeejärvi on täyttänyt lyöjäjokerina erinomaisesti tuon aukon yhdessä Ada Karlssonin kanssa.

Valkeejärven ja Karlssonin sisäpeli on asettunut tällä kaudella ihan uusiin uomiinsa, sillä Karlsson on viisi kierrosta ennen runkosarjan loppua lyönyt joukkuekavereita kotipesään yli tuplamäärän viime kauteen verrattuna ja Valkeejärvi on jopa triplannut lyötyjen juoksujensa määrän.

Suurimman huomion kohteena uusista pelaajista on ollut luonnollisesti Tyynelä. Olisi epäreilua ja kohtuutonta verrata matalien ja tolppasyöttöjen kanssa ajoittain hiukan vaikeuksissa olevaa Tyynelää liikaa viime vuonna loistokauden Mailattarissa pelanneeseen Venla Tanhuaan.

Tyynelä oli mielestäni paras saatavilla olleista lukkareista, ja hän on täyttänyt näkyvän ja todella vaativan tehtävän kelvollisesti.

Mailattarien kirkkaimpana tähtenä on loistanut huimasti sekä sisä- että ulkopelissä kehittynyt 19-vuotias Riikka Polso, joka sai ensimmäistä kertaa kutsun myös Sotkamossa pelattavaan naisten Itä–Länsi -otteluun.