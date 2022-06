Kauniita unia

Olitpa sitten huippu-urheilija, liikuntaa säännöllisesti harrastava kuntoilija tai harvemmin urheileva, niin jokainen haluaisi varmasti olla sekä fyysisesti että henkisesti mahdollisimman hyvässä kunnossa.

Yksi tärkeä osa tätä kokonaisvaltaista hyvinvointia on riittävän pitkän ja laadukkaan unen saaminen.

Jokainen on varmasti joskus ollut tilanteessa, jossa uni ei vain yksinkertaisesti syystä tai toisesta tule, tai sitten uni on pätkittäistä.

Tämä on ihan normaalia, eikä asiasta tietysti tarvitse olla heti huolissaan. Jos uneen pääsemisestä tai jatkuvista heräämisistä tulee säännöllinen ja pitkään jatkuva ongelma, kannattaa hakea apua tai ainakin aluksi miettiä, mistä ongelma voi johtua.

Onneksi vinkkejä parempaan nukkumiseen on helppo löytää internetistä. Vaasan kirjakaupoista ja kirjastoista löytyy myös hyvä valikoima aiheeseen liittyviä kirjoja.

Unihäiriöihin ja unettomuuteen löytyy monenlaisia syitä, ja kaikki eivät ole aina itsestä kiinni. Tärkeää on rauhoittua hyvissä ajoin ennen nukkumaan menoa. Tämä on monta kertaa helpommin sanottu kuin tehty.

Joku pystyy rentoutumaan ja unohtamaan päivän huolet parhaiten joogan, liikunnan tai saunan avulla, joku kirjaa lukemalla tai kuuntelemalla, ja jollekin television katselu tai rauhallinen musiikki saa kierrokset parhaiten alas.

Kaiken A ja O on oppia tuntemaan itsensä. Silloin on helpompaa löytää keinot univaikeuksien selättämiseen. On tärkeää yrittää pitää päivärytmi suunnilleen samanlaisena myös vapaapäivinä ja viikonloppuisin, mutta vuorotyötä tekeville tämä voi olla välillä melkoinen haaste.

Oma merkityksensä on myös hyvällä ja sopivalla sängyllä sekä oikealla huonelämpötilalla. Moni lisäksi haluaa, että nukkumisympäristön pitää olla mahdollisimman pimeä.

Unen ja palautumisen merkitys on ollut jo pitkään myös vaasalaisseurojen tiedossa, ja asiaa tarkkailitiin ja analysoitiin aikoinaan Vepsussa tosi tarkasti.

Unettomuus ja unihäiriöt ovat kaikenikäisten ongelma. Monella erilaiset sairaudet ja kivut vaikeuttavat nukkumista.

Koululaisilla ja opiskelijoilla on omat murheensa, ja moni työelämässä oleva tuttuni on huomannut ja kokenut viime vuosina, kuinka ylivoimaiset tulostavoitteet, liian suuri työtaakka, huono työilmapiiri, epäpätevät esihenkilöt tai jatkuva kiire tekevät työssä jaksamisen entistä vaikeammaksi.

Eläkkeelle pääsy onkin ollut monelle huonosti nukkuneelle pelastus, sillä kiireen ja stressin vähentyessä myös unen laatu on usein paranee.