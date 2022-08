Kesälajien palloilusarjat ovat vihdoin käynnistyneet Vaasassa täydellä teholla, kun Wasa Royals pääsi heinäkuun puolivälin jälkeen avaamaan kautensa amerikkalaisessa jalkapallossa.

Viime syksynä jenkkifutiksen pääsarjasta Vaahteraliigasta pudonnut Royals on aloittanut vain neljän joukkueen voimin pelattavan 1-divisioonan kolmella murskavoitolla (49-0, 56-28 ja 48-0), ja runkosarja on muutamassa viikossa päässyt jo puoliväliin. Kuuden runkosarjapelin jälkeen kaksi parasta pelaavat yksiosaisen finaalin noususta liigaan.

Alkukauden perusteella herää pakostakin ajatus, että laadukkaasti puolustanut sekä laajalla rintamalla iloista ja monipuolista heitto-ja juoksupeliä esittäneet vaasalaiset joutuvat pelaamaan tällä kaudella väärässä sarjassa. Tulevaisuutta ajatellen kausi divarissa voi olla kuitenkin nuorelle joukkueelle ihan hyvä juttu.

Kaikki eivät enää ehkä muista, että ennen viime kautta Royals oli useampana vuonna kaupungin menestynein palloilujoukkue, ottaen vuosina 2017–2020 yhden SM-hopean ja kaksi SM-pronssia.

Siinä missä Royalsin pelit ovat vasta päässeet kunnolla käyntiin, on sarjanousijan Mailattarien kausi naisten Superpesiksessä runkosarjan osalta jo loppusuoralla.

Viime viikonlopun kahdesta todella tärkeästä vieraspelistä tulleet neljä pistettä lihottivat Mailattarien pistepussia sen verran mukavasti, että sarjapaikka näyttää olevan käytännössä sinettiä vaille varma.

Kirsikka kakun päälle olisi, jos ennen kauden alkua asetettu kova ja kunnianhimoinen tavoite kahdeksan joukkueen pudotuspeleihin pääsemisestä toteutuisi. Hyvä asia on, että kaikki on neljä kierrosta ennen runkosarjan loppua omissa käsissä.

Vaasalaisten loppuohjelma on hankala, sillä joukkue kohtaa tällä viikolla kahdesti Lapuan Virkiän, matkustaa Poriin Pesäkarhujen vieraaksi ja päättää runkosarjan kotiottelulla Roihuttaria vastaan.

Mailattarien esitykset ovat ailahdelleet paljon ennen kaikkea sisäpelissä, kun peräkkäiset onnistumiset ovat olleet välillä vähissä. Tämä on kuitenkin pääsarjaan kokemattomalle joukkueelle ihan ymmärrettävää, ja kovin vaihtelevia otteita nähty usein myös kokeneemmillakin joukkueilla.

Heittopusseja ei ole tällä kaudella naisten pääsarjassa nähty, joten Mailattarien tämän hetken seitsemäs sija 12 joukkueen kovatasoisessa sarjassa osoittaa, että paljon hyviä asioita on kauden aikana kentällä tapahtunut. Yksi avainasia hyvään menestykseen on ollut se, että joukkue on Pöytyä-pelejä lukuun ottamatta saanut hyvin pisteitä sen päävastustajilta.