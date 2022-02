Löytääkö yleisö taas katsomoon?

Olympialaiset ovat vihdoin saaneet alkustartin. Tässä vaiheessa kun tekstiä kirjoitan, on Suomeen saatu jo yksi mitali, Iivo Niskasen pronssi.

Se ei toki ole yllätys, sillä Iivo oli ehkä kisojen selkein kultamitaliehdokas. Pronssi tuli kuitenkin hänelle varamatkasta, kun todellinen bravuurimatka on vielä edessä.

Iivon käytös pressitilaisuudessa on noussut otsikoihin. Miksi? Ilmeisesti siksi, että hän ei ollut lainkaan tyytyväinen pronssiin. Toisaalta, miksi pitäisi? Kyllähän olympialaisiin pitää lähteä voittamaan.

Suomessa ollaan valitettavasti liian tyytyväisiä joihinkin pistesijoihin ja finaalipaikkoihin. Voitontahtoisille urheilijoille vain voitto kelpaa.

Se ei ole ylimielisyyttä tai spedeilyä, vaan kilpaurheilun fakta. Jos et lähde voittamaan, et varmasti koskaan voita. Hippo-hiihdot on asia erikseen.

Naisleijonien ympärillä kuohuu edelleen. Kaksi rumaa tappiota USA:ta ja Kanadaa vastaan oli odotettavissa, mutta numerot repesivät paljon oletettua suuremmaksi. Yllätys oli tappio selkeästi altavastaajalle, Sveitsille.

Suomen onneksi A-lohkosta kaikki pääsevät jatkoon, joten USA tai Kanada tulee uudelleen vastaan semifinaalissa riippuen siitä, kumpi voittaa lohkon. Näillä näkymin vain korona voi estää jälleen kerran USA–Kanada-finaalin.

Ja vastaus tietokilpailukysymykseen: Sport on vain neljästi ollut viiden ottelun pisteputkessa. Pisin on loka-marraskuulta 2018, kun pisteputki venyi seitsemän ottelun mittaiseksi.