Matsi, makkara ja kaverit

Luonto on osoittanut Vaasassa heräämisen merkkejä oikein kunnolla, ja myös urheilurintamalla ovat kesälajit käynnistyneet täydellä teholla.

Vaasassa on saatu nauttia upeista kevätpäivistä, mutta välillä lämpötila on sahannut lyhyessä ajassa ylös ja alas turhan paljon. Niinpä paikan päällä pelejä seuraavien on pitänyt olla otteluun lähtiessä vaatetuksen suhteen hereillä, jotta vilu ei pääse yllättämään kesken pelin.

Jokainen kokeneempi penkkiurheilija on varmasti vuosien varrella jossain vaiheessa joutunut toteamaan katsomossa istuessaan, että yksi ylimääräinen vaatekerros tai paksumpi takki pipon ja hanskojen lisäksi ei olisi ollut yhtään hassumpi idea mukaan otettaviksi otteluun lähtiessä.

Ottelun seuraaminen on ainakin suurimmalle osalle katsojista tietysti se tärkein juttu, mutta kavereiden ja tuttujen tapaaminen on ihan kiva lisähoukutin paikan päälle menemiselle.

Olen yllättävän usein ihmetellyt lehtereillä, miksi osa katsojista selaa pitkiä aikoja mieluummin omaa puhelinta kuin seuraa peliä. Katsojien huutomyrskyn jälkeen he ovat kysyneet minultakin muutaman kerran saman kamppailun aikana, mitä kentällä oikein tapahtui.

Tällaisten tapausten jälkeen on tehnyt joskus mieli kysyä pilke silmäkulmassa, oletko tullut tänne katsomaan peliä vai pläräämään puhelinta.

Jokainen saa tietysti valita itse, mikä on sillä hetkellä itselle tärkeintä tai kiinnostavinta.