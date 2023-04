Miksi kannattaa rakentaa?

Vaasan jäähalli sai jokin aika sitten ansaitun ja hienon tunnustuspalkinnon, kun Suomen jääkiekkoliitto valitsi sen vuoden kilpahalliksi.

On ollut tiedossa, että meillä on näyttävä ja ennen kaikkea toimiva halli. Ja käyttökustannuksiltaan myös aika edullinen, koska saman katon alla on neljä kaukaloa. Se on halvempaa kuin neljä erillistä jäähallia ripoteltuna ympäri kaupunkia. Monet toiminnot halpenevat ja helpottuvat, kun ne tehdään saman katon alla.