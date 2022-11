Muutoksen aika

Sportissa tuntuu olevan tie junioreista edustukseen hyvin kivikkoinen.

Muutamassa ottelussa Sport on pelannut mieluummin vajaalla kokoonpanolla kuin ottanut junioreita pelaavaan kokoonpanoon. Muissa Liigajoukkueissa omia junnuja on jatkuvasti alemmissa kentissä mukana.

Mestiksessä Sport oli haluttu seura. Palkat olivat hyviä, joukkue menestyi, ja tänne oli helppo saada laatupelaajia.

Liigassa tilanne on toinen. Budjetti on pieni, menestys heikkoa, ja nuorten urapolku on olematon. Sport ei ole Liigassa se seura, jonne pelaajat itse haluavat tulla.

Santeri Haarala sanoi eräässä haastattelussa: “Alkuun jouduin A-junnuihin, eikä sieltä päästetty pois. Ei siinä ollut oikein minkäänlaisia keskusteluita koko kautena.” Voiko joku väittää, ettei tällä kaudella Sportin omaa, taitavaa kasvattia olisi kaivattu sentterin tontille?

Sportin pitää nyt aloittaa toiminnan raju ravistelu, ja pian!

Osallistuminen Liigaan ei enää riitä. Hippo-hiihdot ovat asia erikseen. Siellä osallistumisestakin saa aina mitalin.