Mystiset valot Elisa-stadionilla

Uuden nurmen täyteaineista nousi keskustelua. Nykyinen kumirouhe on selvästi halvin. Rouhe tehdään käytetyistä autonrenkaista, joten materiaalia on saatavilla helposti. Huono puoli on se, että jauhettunakin autonrengas toimii kuin autonrengas. Siinä on edelleen paljon kitkaa, ja joskus pelaajien alla se kitka ei ole ystävällinen. Tämän vuoksi keinonurmea pitää kastella, että kenttä luistaa paremmin pelaajien alla.

Vaihtoehtoisista täytteistä on puhuttu paljon, mutta vielä ei niiden kestävyydestä tai ympäristöystävällisyydestä ole takeita. Kasvipohjaiset täytteet, kuten korkki, pähkinänkuori tai sokeriruoko, tulee käsitellä sään ja kulutuksen kestäväksi. Nämä täytteet ovat tulevaisuutta, ja jossakin vaiheessa ne yleistyvät varmasti. Hinta on suurin kynnyskysymys, sillä se voi olla kolminkertainen kumirouheeseen nähden.

Onneksi täyte ja nurmi ovat kaksi eri asiaa, ja valmiille nurmelle voidaan vaihtaa täyte parissa päivässä.

Itse olen Japanissa pelannut korkkitäytteisellä nurmella, ja kokemus oli mainio. Kenttä ei ollut läheskään niin kuuma edes +33:ssa asteessa kuin musta kumi olisi ollut.

Itse haluaisin aina aidon nurmen kaikkialle, mutta jokainen tietää käyttöasteen alhaisuuden kustannukset ja ongelmat.