Nyt se Liiga auki!

Sulkemisen jälkeen on nähty Liigan kasvu ja samalla Mestiksen näivettyminen. Tasoerot, talouserot, junioreiden massapako Liigaseurojen junioreihin…

Jos Liiga avataan, tilanne on aika sama, mutta erot voisivat kutistua. Esimerkiksi Forssa voi nostaa itsensä Liigaan, ja räpiköivä Saipa voi pudota, eikä se olisi jatkossa ongelma.

Ruotsissakin Keravan kokoisesta kaupungista tuleva Rögle voitti vuosi sitten CHL:n mestaruuden, noustuaan Ruotsin Liigaan 2015 ja oltuaan karsinnoissa 2017. Ja SHL:ssä pelaa esimerkiksi Leksand, vaikka kaupungissa asuu alle 6 000 asukasta, saman verran kun Juvalla tai Viitasaarella.

Miksi avoin sarja ei muka olisi kotimaisessa jääkiekossa mahdollista? On se, jos annetaan mahdollisuus.

Erot ovat nyt suuret, mutta mistä ne johtuvat? Koska suljettu Liiga on ne luonut. Where there is a will, there is a way. Keinot löytyy, jos on tahtoa.