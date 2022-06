Pytty saunaan?

Vaikka Suomessa varaudutaan jo juhannuksen viettoon, maailman kovin jääkiekkoliiga NHL aloittaa vasta nyt finaalisarjansa.

Stanley Cup on viime vuosina aika ahkerasti vältellyt Suomea, sillä toistaiseksi viimeinen suomalaisvoittaja on vuodelta 2017.

Yksi maailman vanhimmista pokaaleista on jaettu NHL:n voittajalle vuodesta 1893 alkaen. Pokaalin historian alkuvuosina voittajia oli useita per vuosi, sillä palkinto kiersi eräänlaisen haasteturnauksen voittajille.

Vasta vuonna 1914 Cup jaettiin nykymallin kaltaisesti, mutta tuolloinkin liigoja oli useita, ja näiden eri liigojen voittajat kohtasivat erillisessä turnauksessa voittaakseen Cupin. Vasta kun NHL perustettiin vuonna 1926, pytty siirtyi NHL:n hallintaan ja on siellä pysynyt tähän päivään asti.

Tietysti nykyään pelaajille jaettava pokaali ei ole se alkuperäinen.

Pelaajat saavat juhlia kopion kanssa, kun alkuperäinen pokaali on Torontossa, Hockey Hall of Famen vitriinissä. Tämä on tietysti aivan järkevää, sillä pokaalin kanssa juhlinta on historian saatossa ollut enemmän kuin värikästä.