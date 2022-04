Sarjapiste avauksesta, enemmänkin oli tarjolla

Keväästä ei ole vielä tietoakaan, mutta jalkapallon ylin sarja, Veikkausliiga puhallettiin kaikkien 12 joukkueen osalta käyntiin viikonvaihteessa.

Sarjanousija Vaasan Palloseuran kausiavaus AC Oulua vastaan päättyi tasapeliin 2–2 Hietalahdessa.

Pistejako jäi kismittämään, niin pelaajia kuin katsomossa värjötelleitä 1 238 katsojaakin. Peli olisi ollut ihan voitettavissa, sillä Vepsu johti ottelua kahdesti, ja oululaisten tasoitus tuli aivan ottelun loppuhetkillä.

Piste sarja-avauksesta lienee ollut minimitavoite. AC Oulu kuuluu IFK Mariehamnin ohella niihin joukkueisiin, jotka Palloseuran olisi tässä sarjassa voitettava, mikäli sarjapaikka halutaan säilyttää.

Edellisten vuositilastojen perusteella vähintään yksi nousija on pudonnut viiden viime vuoden aikana, ja nyt Vaasan Palloseura on ainut liiganousija. Seuran tavoitteena on säilyttää sarjapaikka ilman karsintoja, eli kymppisakkiin pitäisi päästä.

Nousijajoukkueilla ei ole Veikkausliigassa ollut koskaan helppoa, ja sarjapaikan uusiminen olisi vaasalaisille jonkinmoinen mestaruus. Venymistä tiukoissa peleissä ja terveitä pelimiehiä tarvitaan puoli vuotta kestävälle jalkapallokaudelle.

Liigan pienimmällä pelaajabudjetilla operoivan Vaasan Palloseuran pistetili on nyt avattuna, mutta helppoja pelejä ei sarjassa ole. Perjantaina VPS pelaa vieraissa Lahtea vastaan, ja heti maanantaina on seuraava kotipeli sarjan kestosuosikkia, HJK:ta vastaan.