SJK taas peikkona Vaasassa

Vaasan Palloseuran ja Seinäjoen Jalkapallokerhon viime perjantaisessa Veikkausliigamatsissa kävi, kuten monena viime vuonna aikaisemminkin.

Vepsu hallitsi peliä, mutta yksi puolustuspään henkilökohtainen virhe ratkaisi. Ja pisteenä iin päälle, voittomaalin peippaili Vasa IFK -lähtöinen Daniel Håkans.

Pelissä oli panosta, sillä voitolla Palloseura olisi noussut sarjan nelossijalle, ja SJK:n tappioputki olisi ollut peräti kuuden ottelun mittainen. Naapurikaupungin pojat olivat nälkäisempiä.

Seinäjokisista on muodostunut vaasalaisille varsinainen peikko, sillä edellinen liigavoitto on peräti viiden vuoden takaa, ja Hietalahdessa Palloseuran viimeisin Pohjanmaan derbyn voitto on vuodelta 2016.

Veikkausliigassa Kups ja HJK ovat jo nyt karkuteillä, mutta muiden osalta on tasaista. Kahdentoista joukkueen sarjassa Palloseura on sijalla kahdeksan, mutta vain pinnan edellä seinäjokisia, joka on sarjan toiseksi viimeinen.

Paikallisottelu kiinnosti yleisöä, sillä Hietalahteen oli saapunut peräti 3 809 maksanutta katselijaa.

Enemmän yleisöä on ollut ainoastaan HJK:n ja Hongan sarja-avauksessa, jossa päästiin 4 650 katsojaan.

Sarja jatkuu vaasalaisten osalta torstaina, kun kotiottelussa kohdataan turkulainen Inter. Sarjanelonen on Palloseuraa ainoastaan kolme pinnaa edellä, ja peli on ihan voitettavissa.