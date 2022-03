Sota vaikuttaa urheiluunkin

Olen yrittänyt pitää urheilun ja politiikan erillään toisistaan, mutta kahden viime viikon aikana se on ollut vaikeaa.

Venäjän aloittamat sotatoimet Ukrainaan ovat koskettaneet tietysti syvästi myös urheiluväkeä, ja se on selvästi tuotu julki.

Moni vaasalaistuttuni ennusti ja pelkäsi jo olympialaisten loppusuoralla, että intohimoisena urheilumiehenä tunnettu Vladimir Putin odottaa kisojen loppua, ja aloittaa pian sen jälkeen hyökkäyksen Ukrainaan.

Sattumaa vai ei, mutta epäilyt kävivät valitettavasti toteen, ja urheilumaailma on mennyt sen jälkeen mullin mallin.

Iso pyörä lähti pyörimään nopeasti sodan alkamisen jälkeen, sillä Venäjään ja Valko-Venäjään kohdistuvista sanktioista on uutisoitu niin tiiviillä tahdilla, että perässä on ollut vaikea pysyä.

Osa seuraamuksista on kohdistettu suoraan Putiniin, jolta esimerkiksi peruutettiin kansainvälisen judoliiton kunnianpuheenjohtajan titteli. Kansainvälinen taekwondoliitto ilmoitti, että Putin menettää yhdeksän danin mustan vyönsä.

Urheilukatsomoissa hyvin viihtyvälle Putille on taatusti myös kova isku se, että eri lajien merkittäviä tapahtumia on siirretty pois Venäjältä, ja maa on suljettu Valko-Venäjän lisäksi lähes kaiken kansainvälisen urheilun ulkopuolelle.