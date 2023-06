Täysi stadion sytyttää

Palloseura jumbona. Kotoinen Veikkausliiga on maajoukkuetauolla, ja sen aikana pitäisi Vaasan Palloseuran tehdä oikeita asioita. Alkukauden yksitoista peliä ovat tuoneet yhden voiton ja kolme tasapeliä. Kuudella pisteellä Vepsu on sarjan viimeisenä.

Ei Vepsu näin huono ole. Nyt on hyvilläkin peleillä onnistuttu häviämään.

Kirvelevä oli ainakin paikallisderbyn tappio Seinäjoella. Palloseura oli pelissä parempi, mutta kaverit tekivät lopussa voittomaalin.

Vaasassakin saatiin muuten jalkapallostadion täyteen. Nightwish ja vaasalaisten oma bändi Klamydia vetivät lauantaina keikat täydellä stadikalla.

Vaasassa on vielä mahdollisuus lisätä katsomokapasiteettia, sillä nykyinen stadion on valmis vain kolmelta sivulta. Moottoritien puoleisella sivulla ränsistyy ennen sotia rakennettu puukatsomo, joka on turvallisuusriskien takia asetettu käyttökieltoon jo viime keväänä. Jollain aikajänteellä puukatsomo sieltä katoaa, kuten viljasiilot sisäsatamasta.