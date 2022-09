Veikkausliigapaikka enää sinettiä vailla

Maalipörssin kärkinimiä. Vaasan Palloseura on erikoisesta statistiikastaan huolimatta ollut maalirikas joukkue, sillä joukkue on tehnyt sarjassa eniten maaleja. Toki omissakin on soinut, sillä maaliero on tällä hetkellä 42–38.

Joukkueen maalitykkinä on häärinyt Kalle Multanen, joka 12 maalillaan kolkuttelee jo maalipörssin kärkeä. Vepsun oman tilastohistorian maalihait, Juho Mäkelä (16) ja Steven Morrissey ovat neljän pelin myötä vielä ohitettavissa.

Fokus kuitenkin seuraavaan peliin. Lahdesta voitto, ja sarjapaikka on varma.