Voittaminen ei ole aina kaunista

Jalkapallomaajoukkueemme – kotoisammin Huuhkajat – aloitti matkansa kohti Saksan EM-kisoja kahdella vieraspelillä. Tanskalle hävittiin, mutta Pohjois-Irlanti voitettiin nihkeällä esityksellä yhdellä maalilla.

Voitto viitoskorin joukkueesta ei ollut helppo, mutta se paransi asemia kuuden joukkueen karsintalohkossa, josta kaksi parasta menee jatkoon.

Kahden kierroksen jälkeen ainoastaan Slovenia on voittanut molemmat ottelunsa. Suomen lisäksi yhden voiton saalistivat Tanska, Kazakstan ja Pohjois-Irlanti.

Huuhkajien karsintapelit jatkuvat kesäkuussa, kun kotipeleissä kohdataan sarjakärki Slovenia ja molemmat ottelunsa hävinnyt San Marino. Unelma lopputurnauksesta on elossa!

Pysytään futiksessa. Vaikka talvi kuristaa otettaan, jalkapallon Veikkausliiga vihelletään viikon päästä käyntiin. Vaasan Palloseuran huhtikuun otteluohjelma käsittää neljä sarjapeliä, joista kolme on kotistadionilla.

Vinkki vitosena voin kertoa, että villakalsareilla tarkenee katsomon lehtereillä.

5. huhtikuuta pelattavassa sarja-avauksessa raitapaitoja vastassa on FC Lahti. Sen jälkeen kohdataan suursuosikki HJK kotona ja vieraissa. Huhtikuun urakka päättyy kotipeliin FC Honkaa vastaan.

Raitapaidat jatkaa edelleen päävalmentaja Jussi Nuorelan komennossa. Talven liigacupin viidessä ottelussa pelattiin kolmesti tasan, voitettiin kerran ja samoin hävittiin. Tappio tuli paikallisvastustaja SJK:ta vastaan. Cupin ottelut olivat tärkeä osa valmistautumista sarjakauteen, ja palasten olisi oltava kohdallaan sarja-avauksessa.

Maaliskuun harjoitusottelut on pelattu kotona sarjaa alempana pelaavia joukkueita vastaan. Oma pää on pysynyt puhtaana, ja pelit on voitettu yhteensä numeroin 6–0. Keskiviikkona pelattiin kenraaliharjoitus Pietarsaaren Jaroa vastaan.

Avoin sarja luo jännityksen. Veikkausliiga pelataan tälläkin kaudella kolminkertaisena sarjana. Runkosarja käsittää kaksi täyttä kierrosta kaikkia vastaan, jonka jälkeen sarjataulukon kuusi parasta pelaavat Mestaruussarjaa ja alemmille sijoittuneet kuusi joukkuetta Haastajasarjaa. Nämä jatkosarjat pelataan yksinkertaisena sarjana.

Jännitystä riittää koko kaudeksi. Sarjan suola on esimerkiksi jääkiekkoon verrattuna avoimuus. Veikkausliigasta putoaa joka kauden päätteeksi sarjan viimeinen, ja toiseksi viimeinenkin pelaa sarjapaikasta.

Merkityksettömiä pelejä ei Veikkausliigassa ole.