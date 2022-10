Borta bra men hemma bäst

Turku on mahtava opiskelukaupunki. Olen iloinen siitä, että valitsin tämän opiskelupaikakseni. Luulen, että osaan arvostaa Vaasaa entistä enemmän muutettuani sieltä pois. Vaikka Turku on ihana kaupunki, tulee Vaasa aina olemaan minulle Number One.

Tämä on viimeinen kolumnini Vaasa-lehteen. Kiitos kaikille lukijoille!