Huvilalle huilaamaan vai Vaasan keskustaan kaupoille?

Kesää on kulunut jo jonkin aikaa, ja meitä ovat koetelleet – tai joidenkin mielestä hellineet – todella kuumat kelit.

Kesä Vaasassa, siitä on monia mielipiteitä. Keskustellessani jäsenyrittäjiemme kanssa huomasin, että leirejä on kaksi.

Moni kivijalkakauppias on sitä mieltä, että rantakaupunkimme autioituu, kun ”kaikki lähtevät mökille ja palaavat joskus elokuussa”.

Turisteistakaan ei juuri ole apua myynnin paikkaamisessa, koska he eivät tuo hiljentyvään kassavirtaan yhtä suuria summia kuin vakituiset asukkaat.

Olisi kiinnostavaa verrata kesä-elokuun ja loka-joulukuun kaupantekoa Vaasassa. Onko aavekaupunki totta vai pelkkä uskomus?

Ravintolayrittäjät, ja heistä etenkin ne onnekkaat, joiden tilat ovat rannassa, puolestaan rakastavat kesää.

Erityisen mieleisiä heille ovat aurinkoiset hellepäivät, joina maltaiset tai ei niin maltaiset juomat maistuvat, eikä vapaita istumapaikkoja löydä juuri millään.

Itse yritän käydä suhteellisen usein paikallisissa kaupoissa ja liikkeissä, ravintoloiden lisäksi. Juuri sen takia, että kuluja on yrittäjillä kesälläkin.

Kesä on eittämättä myös lomien aikaa. Niistä kysellessä kuulee monesti väsyneen vitsin: ”Loma, mitä se on – voiko sitä syödä?”.

Olen sikäli onnellisessa asemassa, että kivijalkakaupan pyörittämisen sijaan pystyn ”downshiftaamaan” osan kesästä ottamalla läppärin mökille tai reissuun. Saattaapa jopa olla päiviä, joina ei sähköposti kilahda tai puhelin soi, eikä ole mitään pakottavaa tehtävää, joten saan olla aika lailla vapaa.

Monella pienen putiikin pitäjällä, pienyrittäjällä ja etenkin yksinyrittäjällä tämä ei valitettavasti onnistu. Usein tilanne on se, että kesätyöntekijää ei mutkattomasti löydy tai lisätyövoimaan ei yksinkertaisesti ole varaa.

Vaihtaisinko itse yrittäjyyden työntekijärooliin? Siinä on etunsa, kuten kiinteä kuukausipalkka ja vuosilomat.

Vastaus on: en vaihtaisi. Yrittämisessä on nurjat puolensa, mutta on siinä paljon vapauttakin. Jos päätän lähteä huomenna minilomalle Uumajaan, minua ei kukaan estä. Jos haluan tehdä tänään töitä kello 9–15 ja huomenna kello 10–22, sekin käy. Peiliä kauemmas ei tarvitse mennä neuvottelemaan.

Samalla saan todella suurta voimaa ja jaksamista siitä, että teen tätä itselleni ja perheeni vuoksi. Tätäkin kirjoittaessani poikani on kesälomalla, ja haluan viettää aikaa hänen kanssaan.

Nauti siis Suomen lyhyestä kesästä niiden ihmisten kanssa, jotka ovat sinulle tärkeitä! Käykää yhdessä rannalla, elokuvissa, kahviloissa, ravintoloissa ja pienputiikeissa palveluita ja tuotteita ihastellen – ehkä joitain myös ostaen. Hankkikaa yhteisiä muistoja ja tukekaa samalla paikallisia yrittäjiä!

Anton Salmi

Yrittäjä ja kesän ystävä