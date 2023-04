... Ja hevosella pääsee

Työt Wahlroosin tilalla etenevät siinä tahdissa, kun löytyy projektirahoitusta ja talkoovoimaa.

Tilalla on näyttävä, kaksikerroksinen maalaistalo, josta kehittyy yhdistyksen päämaja kahviloineen ja toimistoineen. Harjoittelu- ja kilpailuratoja on rakennettu alueelle, ja ensimmäiset kisat on jo pidetty.

Myös asuin- ja tallitontteja on tarjolla. Tarkoituksena on nimenomaan rakentaa sellaista, mitä tältä seudulta ei tällä hetkellä löydy.

Näin saadaan yksi uusi palvelumuoto, joka toivottavasti osaltaan vahvistaa Vaasan seudun kilpailukykyä ja houkuttelevuutta.