Kannu taas Suomeen?

Vaikka kotimainen kiekkokausi on Liigan osalta ohi, kauden tärkeimmät ottelut ovat vielä edessä maailman kovimmassa kiekkosarjassa, NHL:ssä. Suomalaisittain on luvassa todella mielenkiintoiset konferenssifinaalit, sillä kolmessa joukkueessa on runsaasti suomalaisia.

Tätä kirjoittaessani on lännen puolella konferenssifinalistit auki, mutta idän puolella nähdään takuulla mielenkiintoinen ottelupari. Florida Panthers ja Carolina Hurricanes ovat pullollaan suomalaisia pelaajia. Harmi vain, että toinen näistä joukkueista joutuu pettymään pahasti. Onko se Barkovin ja Lundellin johtama Panthers, vai Ahon ja Kotkaniemen Hurricanes?