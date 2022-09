Kieli on tahdon asia

Ei ole varmaankaan kenellekään jäänyt epäselväksi, että Suomessa ja Pohjanmaallakin on työvoimapula. Tekijöitä ei vain riitä kotimaasta.

Niinpä katseet on suunnattu maan rajojen ulkopuolelle. Pitääkin katsoa aika kauas, sillä koko Euroopassa on työvoimapula, joten sieltä on turha odottaa apuja tänne taas kylmenevään ja pimentyvään Pohjolaan.

Aasiasta ja Afrikasta tuleva työvoima kohtaa maassamme ensimmäisten joukossa kielivaikeudet. Suomalaisilla on englannin taito onneksi niin hyvä, että este ei ole ylitsepääsemätön.

Kulttuurin muutos vaatii kuitenkin aikansa. Jo jonkin aikaa olemme saaneet useissa ravintoloissa palvelua englanniksi. Aluksi se hämmästytti ja närkästyttikin. Kunnes alettiin ymmärtää, että paikallista kieltä puhuvia työntekijöitä ei vain saa enää mistään. Korona vielä pahensi tilannetta.

Kieli on ensisijaisesti kommunikaatioväline. Tärkeintähän on, että tulemme ymmärretyiksi. Toinen voi puhua esimerkiksi suomea ja vastapuoli englantia, jos he vain kokevat, että sillä tavalla pääsevät asiassa eteenpäin.

Koen kuitenkin, että paikallista kieltä osaamalla vieraskielinen henkilö pääsee paremmin sisään ympäröivään yhteisöön. Hän imee eri tavalla tietoa itseensä, ja varmasti viihtyvyys paranee.

Suomen kielen sanotaan olevan yksi maailman vaikeimmista. Tapparan entinen tshekkimaalivahti Dominik Hrachovina oppi suomen kielen vuodessa. Hän ei halunnut olla porukan ulkopuolella.