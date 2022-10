Kivi, käpy, sulka ja simpukka

Kesä tuntuu olevan jo kaukana takanapäin. Moni meistä jättää luonnossa retkeilemisen syksyn ja talven koittaessa, vaikka jokainen vuodenaika luonnossa sisältää omat ilonsa.

Kiireinen työ- ja harrastuselämä imaisee meidät helposti sisätiloihin.

Mikä tahansa ympäristö, jossa saamme kosketuksen luontoon, hoitaa ja hoivaa mieltämme.

Silloin, kun emme voi mennä luontoon, voimme tuoda luonnon luoksemme.

Työpisteen voi järjestää siten, että sen välittömässä läheisyydessä on jotain luonnosta tuotua. Minulla on nyrkkisääntö, että on hyvä olla jotain kaikista luonnon elementeistä. Kivi, käpy, simpukka ja sulka sekä mahdollisesti kynttilä ovat hyviä.

Kivi ja käpy edustavat maata, simpukka vettä, sulka ilmaa ja kynttilä tulta. Kiinalaiset pitävät metallia yhtenä luonnon elementeistä. Kivi edustaa tuota metallia.

Luonnosta tuodun esineen voi ottaa käteen esimerkiksi pohdiskelun tueksi tai ”stressileluksi”.

Jos työskentelee vaihtelevissa työpisteissä, voi varustaa pienen pussukan näillä luonnon antimilla ja kuljettaa sitä mukanaan.

Keskelle kiireitä voi järjestää pienen hetken, jolloin koskettelee tai katselee noita luonnon aarteita ja kuuntelee samalla netistä linnun laulua.

Itse voi äänittää vaikkapa kosken pauhua, lehtien kahinaa, meren lyöntiä rantakivikkoon, tuulen suhinaa tai muuta vastaavaa.Näitä ääniä kuunnellessa voi rauhoittaa mieltään päivittäin tai tarvittaessa.

Hyvä on olla lähellä myös elävä huonekasvi, jota voi itse hoivata. Monet kasvit puhdistavat ilmaa. Esimerkiksi rönsylilja on hyvä kasvi työpisteelle. Se ei ole kovin ronkeli hoidettava, se saa välillä kuivuakin melko perusteellisesti, eikä se pahoita mieltään valottomassakaan paikassa. Rönsyliljaa on helppo jakaa kavereillekin.

Luontokuva sielunmaisemasta tai muu puhutteleva luontokuva on hyvä olla myös saapuvilla. Se lisää viihtyvyyttä, ja sen rauhallinen katseleminen jo sinällään laskee sykettä.

Luontorunon lukeminen vie mielen luontoon. Mielikuvamatka sielunmaisemaan tai muuhun luontopaikkaan vaikuttaa myös rentouttavasti ja virkistäen yhtä aikaa.

Omasta lempimaisemasta otettu kuva tietokoneen työpöydän taustakuvana on hyödyllinen stressin purkaja.

Luontoa voi säilöä arjen iloksi myös pieniin purkkeihin tuoksuttelutuokioita varten.

Hajuaisti on ihmisen vanhin aisti. Niinpä olemme hetkessä aivan toisissa maisemissa haistelemalla esimerkiksi tervan tuoksua. Haaviston Antti, Yle Pohjanmaan toimittaja, antoi minulle oikein hyvän neuvon: Katajan varresta voi veistellä ohuita lastuja ilmatiiviiseen purkkiin. Toimii!

Näillä konsteilla voin taata, että stressi laskee, luovuus kasvaa ja työtulokset paranevat.