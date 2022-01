Viime viikolla saatiin taas uutta tietoa Giga-Vaasan tilanteesta.

Intialainen Epsilon Advanced Materials ja turkulainen Grafintec, jonka omistaa brittiläinen Beowulf Mining, aikovat perustaa Vaasaan tehtaan, joka tuottaa akkujen anodimateriaalia.

On selvää, että se työ, jonka Vaasa on tehnyt akkuklusterin hyväksi, tuottaa nyt tulosta.

Giga-Vaasalla on vetovoimaa. Liikenne sähköistyy, ja alkuvuodesta saatiin kuulla, että Suomessakin myydään nyt enemmän sähkö- ja hybridiautoja kuin dieselautoja.

Tavoitteena on, että ensimmäinen tuotantolaitos valmistuu Giga-Vaasa-alueelle vuonna 2025.

Miten tämä liittyy ammatilliseen koulutukseen ja Vamiaan?

Vastaus on selkeä. Se liittyy monella tavalla ja hyvin vahvasti.

Hyvä esimerkki on Northvoltin tehdashanke Ruotsin Skellefteåssa. Northvoltin henkilöstöosasto on esittänyt arvion, että 80 prosenttia tulevasta työvoimasta on ammatillisen koulutuksen osaajia.

Sama pätee Vaasassa.

Akkuteollisuus on huipputeknologiaa, mutta akkumateriaalien tuotanto on pitkälti prosessiteollisuutta.

Akkukennojen valmistuksessa tarvitaan paljon ammattiosaajia. Eli ammatillisella koulutuksella on siis todella merkittävä rooli.

Miten Vamia on valmistautunut?

Yleisellä tasolla kartoitetaan, mitä tutkintoja ja osaamista tarvitaan, eli millä tavalla voidaan joustavasti kouluttaa henkilöitä, joilla on erilaiset taustat.

Tänä päivänä ammatinvaihtajia on enemmän kuin koskaan ennen. Se on hyvä asia, kun työntekijöitä rekrytoidaan akkuteollisuuteen.

Vamia on jo nyt mukana kansainvälisissä projekteissa, jossa kartoitetaan ja selvitetään, miten akkuteollisuuden tarpeisiin voidaan parhaalla mahdollisella tavalla vastata, varsinkin osaajien ja työvoiman osalta.

Vamialla, Merinovalla ja Vaasan yliopistolla on keskeinen rooli Albatts-hankkeessa. Se on mittava, EU:n rahoittama kansainvälinen hanke, johon osallistuu 20 toimijaa 10 maasta.

Hankkeessa selvitellään muun muassa ammatillisen koulutuksen osaamistarvetta akkuteollisuuden arvoketjussa.

Jo tässä vaiheessa voin sanoa, että tulokset ovat rohkaisevia.

Meillä on Vaasassa valmiudet vastata akkuteollisuuden esittämiin haasteisiin, siitä olen varma!

Mitään selvää akkuteollisuuden tutkintoa ei ole olemassa, vaan koulutuksen työkalupakki sisältää monta eri työkalua.

Tätä pakkia me Vamialla täytämme nyt asteittain niin, että tarvittavat työkalut löytyvät sinä päivänä, kun ensimmäinen tehdas käynnistyy Giga-Vaasan alueella.