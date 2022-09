Koulutus ja kouluttautuminen kannattavat aina

Ammatillisen koulutuksen tärkeimpiä tehtäviä on kouluttaa osaavaa työvoimaa työelämän eri tarpeisiin.

Ammatilliset osaajat ovat niitä, jotka pyörittävät yhteiskuntaa, sitä jokapäiväistä elämää, arkipäivää.

Kovat ammattilaiset varmistavat, että meillä on ruokaa pöydällä, katto pään päällä, tie kestää, että sähköt toimivat, ilmastointi pelaa, viemäri vetää, tukka on leikattu, kynnet laitettu, kirjanpito on ajan tasalla, ja että meillä on turvallinen olo.

Kaupassa meitä tervehtivät kaupan ammattilaiset. Kun viemme lapset hoitoon, voimme luottaa siihen, että lapsista pidetään hyvää huolta. Kun käymme tervehtimässä vanhuksia voimme olla varmoja siitä, että ammattilaiset huolehtivat vanhusten hyvinvoinnista ja terveydestä.

Ammatillisen koulutuksen saaneet tekevät työtä, joka pitää yhteiskunnan kasassa, varsinkin kun ajat ovat haastavat, kuten nyt.