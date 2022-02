Leikillistä havainnointia luonnosta

Luonnon tarkkaileminen on loputon aarreaitta. Viisaalla miehelläni on sanonta: ”Aina yllättyy, kun lähtee ulos!”. Voin vakuuttaa, että hän on aivan oikeassa. Tänäänkin kahdella ulkoilureissullani olen nähnyt jo tilhiparven ja harakan, jolla oli normaalista poikkeava väritys.

Kukin havainnoitsija valitsee, mitä tarkkailee. Joku on innostunut seuraamaan tähtitaivasta, toinen sääilmiöitä, kolmas kasveja, neljäs jotain aivan muuta.

Jokainen voi päättää, miten tosissaan ottaa havainnoimisensa. On olemassa kaikenlaisia tarkkailuhaasteita kuten ”100 lintulajia”. Havainnoinin kattavuus riippuu aivan siitä, miten paljon haluaa verrata tarkkailunsa tuloksia toisten kanssa.