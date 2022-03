Maailma muuttui silmänräpäyksessä

Vaasa on tunnettu energiaklusteristaan. Wärtsilä, Danfoss ja ABB ovat keskittymän vetureita.

Vaasaan suunnitellaan myös akkuklusteria. Aiesopimuksia on jo allekirjoitettu kansainvälisten akkuteollisuusyritysten kanssa.

Näille yrityksille on taattava ammattitaitoinen työvoiman saanti. Myös koko Suomen kansainvälinen kilpailukyky on riippuvainen työvoiman saannista.

Kansainvälinen teollisuus, joka Suomeen ja Vaasaan investoi, tarvitsee ja jopa edellyttää, että meillä on tarjota englanninkielistä työvoimaa. Englanninkieliset polut tulee olla luonnollinen osa koulutustarjontaa, jotta me pystymme vastaamaan työelämän tarpeisiin.

Olen useasti tuonut esille ammatillisen koulutuksen ja ammattitaitoisen työvoiman tärkeyttä teollisuudessa. Esimerkiksi akkuteollisuudessa jopa 80 prosenttia työvoimasta on ammattiopistotaustaista.

Puhuttaessa tyytyväisestä työvoimasta on muistettava, että tyytyväisyyteen vaikuttaa moni eri osatekijä. On huomioitava perhe, sukulaiset ja tuttavat, päivähoito, koulut, vapaa-ajan harrastukset, terveydenhuolto ja kulttuuri. Tämä on kokonaisuus, jonka on toimittava, jotta perheet viihtyvät ja jäävät paikkakunnalle.

Nyt kuitenkin keskitytään siihen, että Ukrainasta Suomeen saapuvat ihmiset saavat lämpimän ja sydämellisen vastaanoton. Heidät on nyt saatava turvaan ja viihtymään.

Pitäkäämme myös jatkossa huoli siitä, että Suomi on maa, johon halutaan investoida ja jonne halutaan tulla elämään maailman parasta ja turvallisinta elämää.