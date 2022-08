Matalan kynnyksen foorumeita salataiteilijoille

Pari viime vuotta ovat olleet kummallisia. Kun pandemia sulkuineen iski, tuntui kuin olisin ollut keskellä merta sankassa sumussa ilman kompassia. Ainoa vaihtoehto oli jäädä aloilleen ja odottaa, kunnes sumu hälvenisi.

Kun musiikkiala pysähtyi, olin ensimmäistä kertaa käytännössä työttömänä. Positiivisuuteen taipuvaisena löysin tästäkin hyvää. Oli terveellistä ymmärtää, miten hankalaa sohvanpohjalta on ponnistaa lyhyenkin toimettomuuden jälkeen. Emme ole samasta puusta veistettyjä, eikä kaikilla ole samoja voimavaroja, taustoista puhumattakaan.

Törmätessäni mediassa kommentteihin siitä, miten on ihan oikein, ettei taiteilijoilla ole töitä, koska musiikki ja muu taide on turhaa, ymmärsin, että pandemiaakin suurempi vitsaus on empatian puute.

Omalla kohdallani, kuten myös monilla kollegoillani, tämä tila jäi jotenkin päälle. On edelleen hankalaa jatkaa matkaa. Toki tässä ammatissa on tottunut, ettei kiveenhakattuja suunnitelmia ole koskaan moneksi kuukaudeksi eteenpäin, mutta tulevaisuudennäkymät ovat aina olleet horisontissa hahmotettavissa.

Toki tämänhetkinen maailmantilannekin vaikuttaa fiiliksiin. On vaikeaa hyväksyä sitä faktaa, että elämme maailmassa, jossa kourallinen vanhoja äijiä päättää satojen miljoonien, jopa miljardien ihmisten elämästä. Mutta se maailmanpolitiikasta.