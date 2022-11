Mihin Netflix ei pysty

Ritzin onni on ollut, että paikka on suojeltu ja säilynyt ennallaan. Vanha Gloria, jota valmistumisvuotenaan 1937 ylistettiin yhdeksi maan hienoimmista elokuvateattereista, purettiin vuonna 1986. Edes tyylikästä funkkissisäänkäyntiä ei säilytetty, sillä 1980-luvun arkkitehdit tiesivät, että rumat laatikot karaisevat sielua.

Minua vanhemmat muistavat ajan, jolloin Palosaarellakin oli oma elokuvateatterinsa.

Teknologinen kehitys on nakertanut alaa monesta suunnasta, mutta valkokangas pitää sitkeästi pintansa. Kun katsoo elokuvaa suuressa, hämärässä salissa muiden ihmisten keskellä, tilanteessa on yhteisöllistä rituaalinomaisuutta, joka on hankalasti toistettavissa muualla.

Hyvällä onnella elokuvateatterissa voi kokea myös jotakin poikkeuksellista.