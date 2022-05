Miksi Vaasa maksaa kulttuurista?

Vaasassa tulee ajoittain puheeksi kulttuurin hinta, joka on meillä korkeampi kuin Suomessa keskimäärin.

Aiheen ottaa tasaisin väliajoin puheeksi joku, jolla olisi mielessä uusi rahareikä. Vieläkin törmää vanhaan, mutta väsähtäneeseen vastakkainasetteluun, jossa panostus urheiluun sataa aina kaikkien laariin, mutta kulttuuri on kuluerä. Onneksi tämä ikiliikkuja on omien havaintojeni perusteella ollut hidastumaan päin.

Tosiasia kuitenkin on, että Vaasan kaupunki maksaa kulttuurista enemmän kuin tyypillinen suomalainen kaupunki. Kaksikielisyys tuonee lisälaskua jonkin verran, mutta koko selitys se ei ole.

Kannattaa sulkea hetkeksi silmät ja miettiä, minkälainen on ”tyypillinen suomalainen kaupunki”.

Aika usein kyseessä on kulkuyhteyksien risteys, joka on muutaman sukupolven aikana kasvanut kohisten. Tällaisissa paikoissa on parhaimmillaan hyvä ja välitön meininki. Maaseutumainen talkoohenki toimii uusissa puitteissa, mikä tekee pienemmästäkin kaupungista kokoaan merkittävämmän.

Syvälle historiaan menevää kulttuuria ja sitä edistäviä instituutioita näissä kaupungeissa on kuitenkin usein niukasti. Se on puute, mutta tilanteessa on myös etunsa. Tyhjästä kun ei synny kuluja.