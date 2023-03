Nostetaan rimaa

Pohditaan asiaa ensin yritysten ja työnantajien näkökulmasta: Pieni riman nosto voi tarkoittaa sitä, että tehdään kotisivuista käyttäjäystävällisemmät. Tämä on konkreettinen esimerkki yrittäjän näkökulmasta ja henkilökohtaisesta tavoitteestani nostaa rimaa.

Yksi vaihtoehto on käydä työntekijöiden kanssa yhdessä keskusteluja, jotka ohjaavat toimintaa work smart, not hard -filosofiaan. Tästä konkreettinen esimerkki on työajan miettiminen.

Jos työntekijä tekee työt paremmin ja kustannustehokkaammin kuudessa tunnissa, miksi pitää kiinni kahdeksan tunnin työpäivästä? Jos tulos on lyhyessä työajassa yhtä hyvä tai jopa parempi, voidaan pitää palkka samalla tasolla ja vähentää työuupumuksia.