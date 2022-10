Nousut ja laskut

Joukkueurheilun yksi suola, mestaruuksien voittamisen lisäksi, ovat sarjanousut, kuin myös sarjoista tippumiset. Nämä tapahtumat pitävät sisällään tunteiden koko kirjon.

Erityisen makeita tai katkeria ovat nimenomaan karsintojen kautta toteutuneet sarjatasojen muutokset.

Vaasassa muutaman viime vuoden aikana on saatu eri lajeissa todistaa, kun joukkueet ovat nousseet ja tippuneet sarjoista sekä olleet läheltä piti -tilanteissa.

Sarjanousujen aiheuttama euforia on jotain aivan mahtavaa. Itse olen tämän kokenut niin valmentajan kuin pelaajan roolissa.

Vuoden tai mahdollisesti jopa usean vuoden erittäin kova työ palkitaan siirtymisellä seuraavalle tasolle.

Olo on hieman kuin koulusta valmistuisi. Vanhat kaverit jäävät taakse, mikä tietyssä mielessä on haikeaa. Uuden ”luokan” tuomat tuttavuudet jännittävät sanan positiivisessa mielessä.

Kolikon toisella puolella on sarjasta tippuminen. Vaikka se olisikin odotettua, niin sattuuhan se.

Putoamista seuraava suru, katkeruus, suunnattomuus, toivottomuus tai epätoivo voi olla murskaava kokemus. Samalla tavalla – ja monesti enemmän – on urheiluun panostettu kuin sarjanousussa, mutta tulos on täysin päinvastainen. Mikään ei ole toiminut kunnolla missään vaiheessa, tai joukkuetta on kohdannut kova epäonni.