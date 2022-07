Nuorissa on tulevaisuus

Suomen kesä on kauneimmillaan. Iso osa väestöstä viettää ansaittua kesälomaa.

Kuitenkin iso osa opiskelijoista viettää lomaansa työtä tehden. Työkokemus on erittäin tärkeää tulevaisuutta ajatellen, eikä ylimääräinen rahakaan pahasta ole.

Kaikenlainen työ on tärkeää. Itse ainakin muistan hyvin omat ensimmäiset kesätyöni.

Muistelen lämmöllä Annikkia, joka vakinaisena työntekijänä Vaasan kaupungilla oli ohjaajanani, kun siistimme itäisen kaupungin leikkipuistoja.

Tai kun parina kesänä pyöräilin kaupungin halki puoli seitsemän aikoihin aamulla kohti Vaskiluotoa ja Etelä-Pohjanmaan Voimaa, missä odottivat vaihtelevat työtehtävät riippuen siitä, ketä sain tuurata. Siistimishommia nekin olivat. Vakituinen henkilökunta oli hyvin ystävällistä ja avuliasta.

Tämänkaltaiset kokemukset ovat nuorille hyvin tärkeitä. Siinä he oppivat, miten työpaikalla ollaan ja miten siellä toimitaan.

Nuoret voivat aluksi olla hyvin arkoja uudessa työssään. Kun heille kerrotaan selkeästi, mitä heidän kuuluu tehdä ja mitä heiltä odotetaan, varmuus lisääntyy.

Olen iloisena pistänyt merkille muun muassa Vaasan rantaravintoloissa, kuinka reippaita kesätyöntekijöitä työnantajat ovatkaan saaneet. Tulee heti mieleen, että nämä nuoret on kunnolla perehdytetty työtehtäviinsä, ja he tietävät vastuunsa.

Kunnon perehdytys on kaiken A ja O, sillä kukaan ei ole seppä syntyessään, niin kuin vanha sanonta kuuluu.

Moni nuori tekee töitä myös opiskelujen ohessa. Näen sen hyvänä vastapainona opiskeluille.

Työelämässä he kohtaavat palan ”oikeaa elämää”; opiskelijaelämähän on suurelta osin ”ihana kupla”, jossa ei niin hirveästi ole huolta huomisesta, paitsi ehkä vähän tulevasta tentistä.

Itsekin aikanani tein töitä opiskelujen ohessa, ja tuo saatu työkokemus auttoi minua puolestaan seuraavien työpaikkojen saannissa.

Elämme aikaa, jolloin työvoimasta on huutava pula. Sopivia työntekijöitä, erikoisosaajia, ei vain löydy.

Monesti kuulee, että on niin kiire, ettei ehdi ottaa uusia työntekijöitä, kun ei ehdi heitä perehdyttää. Toisaalta hyvä, että on töitä, mutta pidemmän päälle tuollainen on hankala tilanne.

Tilanne on niin paha, että tarvitsemme ihan ehdottomasti ihmisiä Suomen ulkopuolelta tekemään niitä töitä, mihin meiltä ei tekijöitä löydy.

Täytyy myös muistaa, että ei mene kauaa, kun tämän päivän nuoret ovat sitä työvoimaa, jota tarvitsemme. Kun kohtelemme heitä hyvin, he tulevat takaisin – niin kuin jokainen samassa asemassa oleva.

Ihanaa kesää kaikille – niin lomalaisille kuin työssä olevillekin!