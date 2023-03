Nuorten ääni kuuluu

Monet ovat kuulleet nuorisovaltuustosta, mutta harvalla on käsitys siitä, mitä me käytännössä teemme. Se on sääli, koska Vaasassa se on ehkä merkittävin vaikutuskanava nuorille.

Nuorisovaltuustojen toimintatavat ja -mallit poikkeavat paljon kunnittain, mutta yritän selkeyttää asiaa vähän Vaasan osalta.

Tiivistäisin niin, että nuorisovaltuusto, tuttavallisemmin “nuva”, on puoluepoliittisesti ja vakaumuksellisesti sitoutumaton kaupungin toimielin, jonka tehtävänä on ajaa nuorten etua alueellaan.

Vaasaan nuva perustettiin vuonna 2008, jolloin siihen valittiin edustajat koulujen oppilaskuntien hallituksista. Nuorisovaltuuston tavoitteena on kuitenkin edustaa koko Vaasan nuorisoa, joten edustajiston moninaistamiseksi pidettiin vuonna 2016 ensimmäiset nuvavaalit, joissa vaali- ja äänikelpoisia olivat kaikki 13–20-vuotiaat vaasalaiset.