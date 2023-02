Olisiko tämä se vuosi?

Vieraskentillä onkin sitten haastavampaa.

Sport on Liigan toiseksi heikoin vierasjoukkue, ja viisi seuraavaa vierasottelua saattavat olla ratkaisevia loppukauden osalta. Tappara kohdataan kahdesti sekä kertaalleen Ilves, Kärpät ja HIFK.

Sport on hakenut HIFK:ltä vain kahdesti täydet kolme pistettä nykyisen liigataipaleen aikana. Oulusta saldo on kolme suoraa voittoa 18 ottelusta. Ilvestä vastaan Tampereella on pärjätty ihan hyvin, mutta Ilves-saldo on seitsemän voittoa 26 kohtaamisesta. Tapparalta on saatu vain viisi voittoa 24 vierailusta, mutta pisteitä on saatu Tapparalta joka toisesta kohtaamisesta.