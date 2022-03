Periksi ei anneta, eikä kaveria jätetä

Vaikka näkymät eivät olekaan valoisat, epätoivoon ei tule vaipua. Siihen ei ole nyt varaa. Meillä on jo kaksi kovaa vuotta takana, ja monilla yrittäjilläkin alkaa olla takki tyhjänä. Silti on jaksettava. Nyt, jos koskaan, pienet yrityksemme tarvitsevat meitä.

Jotta yrityksemme pysyisivät elinvoimaisina, meidän on tuettava paikallista ja kotimaista. Omavaraisuutta on vahvistettava.

Tärkeää on pitää mielessä perusasiat. Elämme itsenäisessä valtiossa, jossa on rauhallista, ja saamme liikkua vapaasti. Meillä on upea luonto, josta voimme nauttia ja saamme voimaa. Meillä on asiat hyvin.

Lisäksi meillä on maailman parhaat asiantuntijat, jotka seuraavat ja ennakoivat vallitsevaa tilannetta koko ajan ja reagoivat tarvittaessa. Luotetaan heihin ja keskitytään omaan, hyvään tekemiseen.

Kevät on täällä, ja valon määrä lisääntyy entisestään.

Olemme odottaneet tätä aikaa, kun koronarajoitukset poistuvat. Virus ei ole vielä taltutettu, mutta voiton puolella ollaan.

Laitetaan mediat kiinni hetkeksi, ja otetaan yhteys läheisiin ja ystäviin. Vaihdetaan ajatuksia, tuuletetaan pääkoppaa. Käydään kahvilla paikallisessa kahvilassa, nautitaan Vaasan upeasta rantamaisemasta.

Yhdessä olemme vahvempia. Yhdessä rauhan puolesta.