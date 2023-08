Pienen pojan elämää

Vimpelin Saarikentällä on noussut pesäpallo-otteluissa jonkinmoinen älämölo, kun osa katsojista on suivaantunut omasta mielestään liian kovaa soitettavaan tauko- ja väliaikamusiikkiin.

Musiikki kuuluu nykypäivän urheilutapahtumiin ja on oikein käytettynä oiva tunnelmanluoja ottelutapahtumissa.

Onko sitten oikein soittaa Mikko Alatalon laulua ”Minen mee uimaan”, kun kotijoukkue lyö pallon Saarikenttää kiertävään jokeen?

Vaasan tunnetuin urheilubiisi lienee Vaasan Palloseuran maalilauluna soitettava Dirlandaa. Kai Hyttinen levytti kreikkalaisen perinnelaulun suomeksi vuonna 1972.

Dirlandaa on soinut varsinkin heinäkuussa Vaasassa, kun Vepsu on voittanut ennätykselliset kuusi ottelua maalierolla 15–1. Jumbosija on vaihtunut sarjataulukon viidenteen sijaan.

Seuraavaksi Hietalahteen saapuu 9. elokuuta sarjakärki Seinäjoen Jalkapallokerho.