Propaganda puree nuoriin huonosti

Vietän välituntia kouluni käytävällä. Tarkkailen, kuinka ruuhkaisessa käytävässä erään vessan ovi aukeaa, ja raosta kurkistaa oppilas, joka vilkuilee molemmille puolilleen.

Huomattuaan, ettei käytävässä ole valvojaa, aiempi tiedustelija avaa oven kokonaan, ja vessasta juoksahtaa meloninhajuisen savupilven saattelemana viiden kahdeksasluokkalaisen lauma, joka jää käytävään räkättämään kovaan ääneen.

Sähkösavuke on pienen kokonsa puolesta helppo piilottaa taskuun, ja sen käytöstä syntyvän höyrypilven voi puhaltaa paidan sisään, jottei herätä välituntivalvojien huomiota. Käytöstä jää todisteeksi ainoastaan sähkösavukkeen imelä haju.

Jos haluaa sähkötupakoida rauhassa, täytyy kuitenkin piiloutua vaikkapa wc-tiloihin. Pienet vessat sopivat myös niin sanottuun “hotboxaamiseen” eli tilan täyttämiseen savukkeiden höyryillä, jolloin kaveritkin pääsevät hengittelemään niitä.

Sähkösavukkeiden käytöstä, eli vapettamisesta, on muodostunut yläkouluissa valtakunnallisesti niin suuri ongelma, että joissakin kouluissa opettajat eivät välttämättä päästä oppituntien aikana käymään vessassa ollenkaan, jottei käytävillä salaa sähkötupakoitaisi.

Uusi nikotiiniriippuvainen sukupolvi merkitsisi hyvinvointiyhteiskunnalle paljon terveyskustannuksia. Vaasan nuorisovaltuustoonkin on tullut pyyntöjä avusta, että tekisimme nuorille jonkinlaisen tietoiskun sähkötupakasta.

Kyseessä on vaikea tehtävä.

Kehuin aiemmassa kolumnissani, kuinka hyvin nuori voi Vaasassa vaikuttaa kaupungin toimintaan. Kaupungin on vaikeampi vaikuttaa nuoreen.

Kuinka paljon juliste, jossa lukee nikotiinin olevan terveydelle vaarallista, vaikuttaa kapinoivan teinin ajatteluun? Riippuu ehkä julisteesta (tai teinistä), muttei paljoa.

Pienetkin lapset ovat kuulleet päihteiden olevan vaarallisia ja tupakoinnin tappavan, eivätkä nuorisoslangista lainatut ilmaukset kampanjoissa auta puhumaan järkeä mahdottomiin teinihuligaaneihin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuoden 2019 kouluterveyskyselyn mukaan alkoholin sekä “vapea” vaarallisempien nikotiinituotteiden käyttö nuorten keskuudessa on laskussa, joten suunta on parempaan päin. Valitettavasti päihteiden käyttö on coolimpaa kuin sitä vastustava kampanjointi.

Päihteistä pitäisi saada sosiaalisesti tuomittavaa, koska nuorisolle ryhmäpaine on päihdeaddiktiotakin voimakkaampi asia.