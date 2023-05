Sammaleet myllätyt

Teddykarhujen huviretken laulun sanoin ”Jos metsään haluat mennä nyt, niin takuulla yllätyt…”.

Sammal pöllysi viikonloppuna Sundomin Öjbergetillä, kun rannikon kivikkoisissa metsissä noin parituhatta suunnistajaa juoksi keskimatkan Suomen mestaruuksien perässä.

Sarjoja riitti kaikille aina yli ysikymppisiin tervaskantoihin.

Suunnistus on paljon muutakin kuin kilpaurheilua raadollisimmillaan. Parhaimmillaan laji vie koko perheen metsään nauttimaan puhtaasta luontoliikunnasta. Ennalta merkittyjen rastien etsiminen vaatii hyvää kartanlukutaitoa ja kompassin käyttöä.

Suunnistus on taitolaji, sillä rastilta rastille eteneminen ei ole pelkkää juoksemista. Yksinkertaisesti kiteytettynä suunnistus on oman reitin kulkemista metsässä merkittyjen rastien välillä etukäteen määrätyssä järjestyksessä. Nopeus on tietysti valttia karttaa ja kompassia oikeasti lukiessa.