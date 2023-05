Tarvetta työstä ja työntekijöistä

Jokakeväiseen tapaansa kesätyöt puhuttavat. Toivon, että suurin osa on saanut kesätyötä tai että haku on käynnissä – kohta on myöhäistä!

Olin itse ensi kertaa kesätöissä 14-vuotiaana – kuten moni muukin – sukulaisella. Työskentelin äitini apteekissa Korsnäsissä pussittaen aspiriinijauhoja ja apteekkisalmiakkia sekä hyllyttäen.

Olen myös ollut Vaasan Prismassa nurmenleikkaajana, Wasalandissa pelimestarina, kirkossa oppaana ja kotisivuja tekemässä. Onnekseni pääsin töihin lähes joka kesä.

Kesätyön saaminen on vaikeutunut, ja etenkin alaikäisillä vaihtoehtoja on vähän.

Vaatimuksia, rajoituksia ja sääntöjä on tullut lisää. Ennen maanrakentajilla oli lapiomiehiä ja yrityksissä jokapaikanhöyliä, mutta nämä tehtävät ovat hävinneet sukupuuttoon.

Tärkein vinkkini kesätyönhakijalle kuuluu: Käy läpi yritykset ja tutki, missä voisi olla työtä tarjolla.

Pienessä konsulttiyrityksessä tai tilitoimistossa ei ehkä tarvita lisäkäsiä tai työntekijältä vaaditaan alan koulutus.

Sen sijaan muutaman hengen yrityksissä voi olla kesätyöhön sopivia töitä, kuten tiedonkeruuta, varasto- ja ulkotyötä, arkistointia tai muita tehtäviä.

Vaasan seudulla monet isot organisaatiot palkkaavat paljon kesätyöntekijöitä. Kannattaa pitää mielessä kaupunki, Wärtsilä, ABB, Danfoss ja muut suuryritykset.