Tekniikan alan opettajista on kova kilpailu

Työvoimapula on saapunut myös opetusalalle ja ammatilliseen koulutukseen. Pula on varsinkin tekniikan alan opettajista. Tähän on löydettävä ratkaisu.

Vaasan alueella teollisuus, ja varsinkin energiatekninen ja sähkötekninen teollisuus, tarvitsee suuren määrän tekniikan alan osaajia. Ammatillisella koulutuksella on keskeinen rooli osaajien koulutuksessa.

Teollisuus edellyttää, että nuoret, alanvaihtajat ja aikuisopiskelijat, jotka hakeutuvat tekniikan alalle, ovat saaneet asianmukaisen ja korkeatasoisen peruskoulutuksen.

Se taas edellyttää, että opettajat ovat ammattitaitoisia ja pystyvät siirtämään opiskelijoille tarvittavan osaamisen, joka vastaa teollisuuden ja työelämän tarpeita.

Suuri haaste on korvata kokeneet ja ammattitaitoiset opettajat, jotka eläköityvät.

Tämän päivän opettajilta vaaditaan paljon. Jatkuva oppiminen on avainsana, eli kehityksen tulee olla ajan tasalla, jotta koulutetaan sitä, mitä työelämässä tarvitaan. Jokaisen opettajan tulee myös saada kehittyä työssään, sekä ihmisenä ja ammattilaisena.

Tekniikan alan opettajilta vaaditaan insinööritutkinnon lisäksi työkokemusta ja pedagogista pätevyyttä. Harvalla on koko paketti koossa, mutta se ei ole este opettajaksi ryhtymisessä. Moni on aloittanut opetustyöt ja työn ohessa hoitanut pätevöitymisen.