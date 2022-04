Työtä koulun ohella

Vihdoinkin on kevät. Lumi on alkanut sulamaan, ja asfaltti on enimmäkseen kuiva. Moni on varmasti odottanut tätä. Abeilla on vihdoin ja viimein kirjoitukset ohi, ja monella on kesäloma alkanut.

Moni abiturientti käy varmasti töissä, kun koulu on nyt ohi. Toiset käyvät muita enemmän töissä, ja joillain työt alkavat vasta, kun kesä alkaa.

Nyt on hyvä mahdollisuus tienata rahaa, ennen kuin opinnot mahdollisesti alkavat syksyllä.

Myös muita nuoria kuin lukionsa päättäviä käy parhaillaan töissä.

Osalla toisen asteen opiskelijoista ja jopa yläastelaisilla on työpaikka, jossa he käyvät viikonloppuisin tai iltaisin. Monet ovat töissä esimerkiksi pikaruokaravintolassa, kaupassa tai liikuntaseurassa.

Olen itse ollut lukion ohessa töissä kaupassa viikonloppuisin. Se on ollut minulle todella antoisa työpaikka, ja on ollut kiva saada itse tienata rahaa. Samalla on karttunut työkokemusta.

Joillekin koulun ja työn yhdistäminen on vaikeampaa kuin muilla. Työkokemus on tärkeää, mutta täytyy kuitenkin muistaa, että koulun tulisi aina olla etusijalla.

Jos koulun ja työn yhdistäminen ei suju ja koulu kärsii työn takia, tulisi miettiä, onko se sen arvoista.

Olen kiitollinen siitä, että minun työnantajani on ymmärtänyt lukion tärkeyden. Olen saanut vapaata koeviikkojen ja lukuloman takia. Tiedän, että kaikilla ei ole ollut näin.

Toivoisin, että työnantajat, jotka palkkaavat esimerkiksi lukiolaisia muistaisivat, että koulu on erittäin tärkeää ja että se on itsessään jo työ. Kiitos niille työnantajille, jotka tämän jo tietävät!