Upeita kokoelmia Vaasassa

Vuonna 1956 helsinkiläisen liikemiehen Mauritz Hallbergin perilliset lahjoittivat mittavan raha- ja mitalikokoelman Pohjanmaan museolle.

Tästä kokoelmasta on parhaillaan tekeillä julkaisu, joka näkee päivänvalon ensi vuonna. Museon rahahuoneessa, jonne kokoelma on sijoitettu, on juuri alkanut remontti, ja huone saanee nykyaikaisen ilmeen.

Ei pidä unohtaa vaasalaissyntyistä suurlahjoittaja Herman Frithiof Antellia, jonka taide- ja rahakokoelmat ovat Ateneumin ja Kansallismuseon ydintä. Antellin talo sijaitsi aivan Pohjanmaan museon naapurissa, Koulukatu 1:ssä. Vuonna 1893 kuollut Antell on haudattu Vaasan Kappelinmäelle.

Keräilijöitä ja kokoelmia Vaasassa ja Suomessa riittää. Kokoelmia tarjotaan tasaisin välein eri museoille. Kaikkea ei voida eri syistä ottaa vastaan. Tilanpuute lienee suurin syy, mutta aina kokoelma ei muutenkaan täydennä museon toimialaa.

Joskus täytyy myös luopua. Esimerkiksi Pohjanmaan museolle lahjoitettu, satojen radiovastaanotinten kokoelma sai uuden kodin Kurikan Informaatiotekniikan museosta.

Museon omana virhearviointina pidän Nelin-Cronströmin taidekodin lakkauttamista ja sen kokoelmien hajauttamista.