Uusia tuulia nuorisovaltuustossa

Viime viikon torstaina Vaasan nuorisovaltuustolla oli syksyn ensimmäinen yleiskokous kesäloman jälkeen. Esityslistalla oli paljon kohtia, ja kokous oli kolmisen tuntia pitkä.

Se oli myös minun viimeinen kokoukseni nuorisovaltuustossa, sillä olen muuttamassa Turkuun opintojen perään.

Esityslistalla oli monta lausuntopyyntöä sekä kohtia, jotka koskivat nuorisovaltuuston tulevia tapahtumia. Meidän musiikkitapahtumamme ovat varmasti monelle nuorelle tuttuja.

Viimeksi meillä oli musiikki/diskotapahtuma yökerho Fontanassa keväällä. Viime kaudella järjestimme pari samankaltaista tapahtumaa Leipätehtaalla ja WS Areenalla.

Musiikkitapahtumat ovat ylivoimaisesti meidän suosituimpia ja kysytyimpiä tapahtumiamme. On aina kiva kuulla nuorilta tapahtumien jälkeen hyvää palautetta ja kyselyä, koska seuraava samanlainen tapahtuma järjestetään.

Seuraava tapahtumamme, ”Nuva goes back to school” on keskiviikkona 24.8. Nuorisotalo Kultsan pihalla, samana päivänä kuin tämä lehti ilmestyy. Tapahtuma on suunnattu 13–18-vuotiaille.

Kaikki nuorisovaltuuston järjestämät tapahtumat ovat aina päihteettömiä ja ilmaisia.

Toinen suuri asia, jota kävimme yleiskokouksessa läpi, oli tulevat vaalit.

Vaasan nuorisovaltuuston vaalit ovat nyt syksyllä, ja kaikki Vaasassa asuvat 13–20-vuotiaat nuoret saavat asettautua ehdolle ja äänestää. Nuorisovaltuuston vaalit ovatkin monen ensimmäiset vaalit, joissa voi äänestää.

Järjestimme viime kaudella ensimmäistä kertaa sähköiset vaalit ja äänestysprosentit olivat erittäin korkeat.

Kehotan kaikkia, jotka ovat edes vähän kiinnostuneita lähtemään mukaan nuorisovaltuuston toimintaan, asettautumaan ehdokkaaksi vaaleihin!

Olen ollut mukana nuorisovaltuustossa noin kolme ja puoli vuotta, puheenjohtajana olen ollut puolitoista vuotta.

On vähän haikea olo, kun minun nyt täytyy lähteä nuorisovaltuustosta. En edes muista enää mitä tein ennen kuin olin mukana.

Uudeksi puheenjohtajaksi nousee Ella Filppula, ja olen vakuuttunut, että hän tulee tekemään mainiota työtä.

Kiitos Vaasan nuorisovaltuusto ja kaikki, joiden kanssa olen saanut tehdä töitä!